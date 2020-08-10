ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

10 August, 2020

أعلنت الشركة العامة للكهرباء ،الاثنين ،عن دخول سبع وحدات توليد على الشبكة الكهربائية وهي الثالثة في محطة اوباري الاولى والثانية والثالثة والخامسة في محطة الرويس والاولى في محطة مصراتة والوحدة الغازية الثانية في محطة الزاوية .

و أكدت الشركة أنه جاري العمل بوتيرة سريعة من أجل بناء الشبكة الكهربائية ودخول باقي الوحدات وتغذية المناطق بالتيار الكهربائي ،و يأتي ذلك بعد حدوث إطفاء عام في الجناحين الغربي والجنوبي.