صنع الله يناشد مغلقي النفط: أوقفوا معاناة المواطنين

مصطفى صنع الله: مغلقو الموانئ النفطية مسؤولون عن زيادة ساعات طرح الأحمال
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
مصطفى صنع الله: مغلقو الموانئ النفطية مسؤولون عن زيادة ساعات طرح الأحمال
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
متخلف عقليا يااخوانى ياحقير انت والكبير اموال الشعب الليبى اعطيتموها للاحتلال التركى الا توجد وديعة ليبية بلا فوائد اربع سنوات لدعم الليرة التركى عائدها خلال هذه المدة نصف قيمتها اى اربعة مليار دولار تكفى لحل مشاكل الكهرباء وغيرها يافاسق
منذ أمتي هالخرفان تهمهم مصلحة العامة ؟ هو يقصد معاناته هو فالراجل مكسد قاعد يدق في الحنك لاشغل ولامشغله…هالخروف في الأول بدأ بإشاعة المليشيات الروسية في الحقول النفطية ولما ثبت أنها كذبه بدأ بإشاعة الأمونيا بعد إنفجار بيروت ولكن شركة راس لانوف ردت بحزم وأخرسته… والأن يتغاضى عن الفساد اللي حاصل في العاصمة ومصفاة الزاوية ويلقي باللوم علي إغلاق الموانئ النفطية… يقول أن المؤسسة بعيدة عن التجاذبات السياسية وفي نفس الوقت طيران المؤسسة يستخدم في نقل جرحى المليشيات الي تركيا… باختصار هذا خروف كذاب ملاعطي متورط في يحصل في طرابلس والاحتلال التركي للغرب الليبي…هذا المخلوق مكانه السجن بتهمة الخيانة والتفريط في مقدرات الدولة.
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