الكناني : أردوغان يصر على توسعة وجود قواته في قاعدة الوطية

ليبيا – قال الباحث في الشؤون العسكريّة والتسليح بالمنتدى العربيّ لتحليل السياسات محمد الكناني أنّ الطائرات التركيّة التي تم رصدها في قاعدة الوطية الجويّة تكشف إصرار الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان على توسعة القاعدة خلال الفترة المقبلة .

الكناني وفي تصريح لصحيفة “الاتحاد” الإماراتيّة أضاف أنّ تركيا تعاني بشكل واضح على مستوى وفرة عدد الطيارين المقاتلين لديها بالمقارنة بما قبل الانقلاب العسكريّ المزعوم في 2016 .

ويعود ذلك وفقًا للباحث الى اعتقال عدد كبير من العسكريين بينهم طيّارون ما زاد من حجم المشكلة وبالتالي يعمل أردوغان على مزيدٍ من التدعيم الدائم الموجود في الوطية وهو ما يعزّزه بطائرات التزويد.

كما إعتبر أن وضع الأتراك لمنظومات دفاع جويّ متطوّرة وتوسعة ممرّات الإقلاع والهبوط خاصّة لطائرات إف – 16 بما يسمح لتأمينها بالشكل الكامل فضلًا عن طائرات التزويد بالوقود يندرج ضمن مساعي أردوغان بالخصوص .

المرصد – متابعات

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