مؤسسة النفط: إغلاق الموانئ في خليج سرت تسبب في طرح الأحمال

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن إغلاق الموانئ في خليج سرت هي السبب الرئيسي في الزيادة المتوقعة في طرح الأحمال الكهربائية.

وحملت المؤسسة مغلقي الموانئ مسؤولية التسبب في طرح الأحمال وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله أن إغلاق الموانئ في خليج سرت سينتج عنه امتلاء خزانات المكثفات في موانئ التصدير خلال أيام وبالتالي سيتوقف إنتاج الغاز المصاحب للمكثفات والذي يغذي محطات كهرباء الزويتينه وشمال بنغازي.

وأوضح صنع الله أن المؤسسة تواجه صعوبات لزيادة كميات الديزل المستوردة لتزويد محطات الكهرباء نظرا لاستنزاف الميزانية المعتمدة للمحروقات خلال الفترة الماضية من الإغلاق لتعويض النقص الحاصل في إنتاج الغاز وكذلك لتعويض إنتاج المصافي المحلية.