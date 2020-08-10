محكمة الجنايات المصرية تؤجل محاكمة 10 متهمين بينهم 4 ليبيين بتهمة “التخابر” مع داعش لجلسة 24 أغسطس

أجلت محكمة الجنايات المصرية، المنعقدة بمقر المحاكمات بطرة، اليوم الإثنين، محاكمة 10 متهمين بينهم متهم حضورى ويدعى محمد رجب عبد الواحد حسن، و9 غيابى في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “التخابر مع ليبيا” لجلسة 24 أغسطس لتعذر حضور المتهمين.
كان النائب العام المصري السابق المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيين الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ؛ لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بليبيا؛ بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين في ليبيا.
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