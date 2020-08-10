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محكمة الجنايات المصرية تؤجل محاكمة 10 متهمين بينهم 4 ليبيين بتهمة “التخابر” مع داعش لجلسة 24 أغسطس

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أجلت محكمة الجنايات المصرية، المنعقدة بمقر المحاكمات بطرة، اليوم الإثنين، محاكمة 10 متهمين بينهم متهم حضورى ويدعى محمد رجب عبد الواحد حسن، و9 غيابى في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “التخابر مع ليبيا” لجلسة 24 أغسطس لتعذر حضور المتهمين.

كان النائب العام المصري السابق المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيين الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ؛ لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بليبيا؛ بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين في ليبيا.

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التخابر داعش محكمة الجنايات المصرية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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