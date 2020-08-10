محلل سياسي ليبي: مقترح واشنطن بإنشاء منطقة عازلة يهدف للتقسيم

قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي، عبد العزيز أغنية، إن زيارة رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح للقاهرة تأتي في إطار البحث عن حل سياسي للأزمة الليبية.

وأعرب عن اعتقاده في حديثه لراديو “سبوتنيك”، عن أن دخول الولايات المتحدة على خط الأزمة مؤخرا، قد يهدف لتقسيم ليبيا، لأن كل ما يهم واشنطن والدول الغربية هو النفط، ومصرف ليبيا المركزي والأموال الليبية المجمدة في الخارج، وليس الأمور الحياتية للمواطنين.

وأوضح أن المقترح الأمريكي بالمنطقة العازلة (على خط سرت الجفرة) ليس له تفسير إلا تقسيم ليبيا، الأمر الذي يرفضه كل الليبيين، مشددا على أنه يجب على واشنطن أن تنخرط في العملية السياسية دون وضع شروط مسبقة.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، الأحد 9 أغسطس/آب، ومن المقرر أن يعقد خلالها سلسلة لقاءات دولية وإقليمية في إطار المساعي الرامية لحلحلة الأزمة الليبية.

وبحسب وسائل إعلام ليبية، من المقرر أن يلتقي صالح خلال الزيارة عددا من المسؤولين المصريين، وكذلك السفير الأمريكي في القاهرة.

وأضافت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تعمل على اقتراح بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في سرت والجفرة، وإعادة فتح قطاع النفط الليبي بشفافية كاملة، على الأرض بين الأفرقاء الليبيين.