الكبير وباشاآغا يوقعان اتفاقية مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب

ليبيا – وقّع منتهي الولاية محافظ مصرف ليبيا المركزيّ في طرابلس ، الصديق الكبير اليوم الاثنين مع وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا اتفاقيّة تعاون في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات من الطرفين.

وبحسب المكتب الإعلامي لداخليّة الوفاق يأتي هذا التوقيع تتويجًا لما تمّ الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الوطنيّة الذي عقده يوم الأربعاء الماضي وذلك بصفة الكبير رئيسًا للجنة الوطنيّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

بحضور إخواني متورط في قضية جواز سفر الشقعابي ..الكبير يترأس لجنة مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ! . #ليبيا #المرصد https://t.co/L82rRGKAH0 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 5, 2020

ووفقًا لبيان داخلية الوفاق : ” يمثل توقيع هذه الاتفاقية التزامًا من الدولة الليبيّة بالمعايير الدوليّة وأفضل الممارسات من أجل تحقيق تعاون فعّال ومُثمر للحدّ من الفساد والكشف عن جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب ” .

وكان الاجتماع الماضي قد حضره أحد كوادر الإخوان المسلمين هو مصطفى المانع المتهم بمنح جواز سفر خاص للإرهابي عماد الشقعابي الذي كان مطلوبًا لداخلية الوفاق ذاتها حتى تم إلقاء القبض عليه وإيداعه السجن .

المرصد – متابعات

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