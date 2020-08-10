أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا أن وزارة الداخلية مستعدة للتعاقد مع شركات التدقيق المالي وإن الوزارة ستعمل مع حكومة الوفاق للوصول إلى إدارات وأجهزة ومصالح وأقسام نزيهة داخل الوزارة.

وشدد باشاغا خلال لقائه مع الوكلاء ورؤساء الهيئات والإدارات والمصالح الأمنية ومدراء الإدارات العامة والإدارات والمكاتب ومدراء الأمن بالمديريات اليوم الاثنين بفندق كورونثيا بطرابلس أنه سيصدر “قرارات بإيقاف كافة الإجراءات المالية والإدارية لأي مديرية أمن أو أجهزة أمنية غير منصاعة لأوامر وزارة الداخلية مع ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المعمول بها داخل الوزارة” بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية.

ولفت إلى “ضرورة محاربة الفساد ووضع قواعد سليمة للدولة الديمقراطية موضحا أن حكومة الوفاق أمام مرحلة صعبة لم تنتهي بعد

ودعا الوزير كافة مدراء الأمن بالمناطق إلى تحمل مسؤولياتهم وبسط الأمن والأمان داخل العاصمة طرابلس وضبط السيارات معتمة الزجاج والتي لا تحمل لوحات معدنية باعتبار إن مهمة مدير الأمن شيء يعني الكثير للمواطن بشكل عام.