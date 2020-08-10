تورغوت أوغلو : ترسيم الحدود البحريّة بين مصر واليونان تمثّل ضربة لتركيا في ليبيا والمنطقة

ليبيا – أكّد المحلل السياسي التركيّ تورغوت أوغلو أنّ الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان وجد نفسه محاصَرَا بين شقّي رحى .

وقال المحلل : ” في الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات الحرب بعد تحديد مصر خطًا أحمر في ليبيا “الجفرة – سرت”وقعت القاهرة اتفاق ترسيم الحدود البحريّة مع اليونان وهي الاتفاقيّة التي تمثّل ضربة كبيرة لتركيا وسياسات أردوغان ” .

أوغلو وفي تصريح خاصّ لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية أمس الإثنين أضاف أنّ التحرّكات العسكريّة التي ينفّذها أردوغان في الفترة الحاليّة تعود بشكل مباشر لمحاولة رفع الضغط السياسيّ المتسببة فيه اتفاقيّةُ مصر واليونان مؤخرًا.

وكانت تركيا قد أعلنت عودة التنقيب في شرق المتوسط بعد توقيع هذا الاتفاق مشيرة الى أنها علقته الفترة الماضية بوساطة ألمانية متهمة أثينا بعدم الوفاء بإلتزاماتها فيما تستمر أنقرة بحشر أنفها في حوض غاز المتوسط ضاربة عرض الحائط بمنطق الجغرافيا الطبيعية والقانون الدولي .

المرصد – متابعات

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