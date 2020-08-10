12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أجدابيا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا في مدينة أجدابيا عن ثبوت عدد 12 حالة موجبة مؤكده بالمدينة، حسب مكتب الإعلام باللجنة الطبية.

وقال المكتب الإعلامي، اليوم الإثنين، إن فرق الرصد والتقصي تقوم بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمخالطين للتأكد من عدم إصابتهم.

ونبه مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض أجدابيا حافظ ارحيم محمد بخطورة الوضع، مؤكدا «دخول المدينة في مرحلة السريان المحلي أو المجتمعي، واختفاء الظاهرة العنقودية الأمر الذي يجعل من الصعب على فرق الرصد والتقصي تتبع جميع الحالات، مع ظهور عدة بؤر بالمدينة».

وطالب ارحيم من أهالي مدينة أجدابيا اتخاذ كافة التدابير الإحترازية والوقائية لقطع سريان المرض والحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم.

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