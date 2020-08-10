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صور | معيتيق يتفقد مشروع مطار مصراتة بعد حريق صالة المغادرة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قام عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الأحد بزيارة لمطار معيتيقة الدوليّ بعد استئناف الرحلات الجويّة واستكمال صيانة صالة الركاب التي تعرّضت للقصف خلال الأشهر الماضية.

معيتيق تابع بحسب المكتب الإعلاميّ لرئاسة وزراء الوفاق خلال الجولة التي رافقه فيها كلٌّ من “وزير المواصلات ميلاد معتوق، ورئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال، ومدير المطار لطفي الطبيب” حركة المسافرين في الصالة وفق دليل الإجراءات لمواجهة  كورونا من حيث التباعد الجسدي وعدم الاتصال المباشر بين المسافرين وموظفي المطار أثناء استكمال إجراءات الدخول والمغادرة .

كما وقف على صيانة مهبط المطار واستمع لشروح إضافيّة من المهندسين المشرفين على عمليات الصيانة والرصف الذين أكدوا تجهيزه خلال أسبوع واستكمال الإنارة الجانبيّة حتى تتمكّن الطائرات من الهبوط والمغادرة في الفترة الليلية.

وقام معيتيق خلال الجولة بمتابعة نسبة الإنجاز في صالة الركاب المستحدثة على مساحة أربعة آلاف متر حيث أكّد له الوزير معتوق والمهندسون المشرفون على المشروع دخولها الخدمة نهاية شهر أكتوبر القادم والتي ستساهم بشكل كبير في تخفيف الازدحام ، وفقًا للبيان  .

وأشاد بالجهود التي بذلتها وزارة المواصلات والجهات التابعة لها في استكمال مرحلة الصيانة العاجلة واستئناف حركة الملاحة الجوية في المطار ،معربًا عن إعجابه بالإجراءات الاحترازيّة المتّخذة من قبل العاملين في المطار والمسافرين ما يوضح مدى الوعي لدى المواطنين من مخاطر جائحة كورونا.

كما شملت جولة معيتيق محطة وقوف السيارات بعد استكمال رصف الأماكن المتضرّرة من القصف والتوسعة التي أجريت لها وبدء استيعابها أعدادًا كبيرة من سيارات المسافرين بطريقة منظمة ، ويأتي ذلك بعد حريق شب في المطار وإلتهم صالة المغادرة .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • مصراتي سراق وكذاب وموزر فلم يجد احمد معيتيق أي خطه لاصلاح أي مطار في العالم ليسرقها وينسبها الي نفسه كما سرق خطة أعمار مدينة أبيّن اليمنيه التي شال منها أسم مدينة أبين ووضع بدلا عنه اسم مدينة بنغازي وقال هذه خطتي وضعتها بعد جهد جهيد لاعمار بنغازي لتسارع الصحافه اليمنيه لتشهر به بجرم سرق جهد الغير والادعاء بأنه من بنات افكاره وكتبت الصحف اليمنيه حنيها سياسي ليبي اسمه احمد معيتيق سرق خطة اعمار أبيّن وادعي بأنه هو واضعها لاعمار بنغازي

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