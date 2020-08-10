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صنع الله: مغلقو النفط مسؤولون عن طرح الأحمال

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أن إغلاق الموانئ في خليج سرت هو السبب الرئيسي في زيادة طرح الأحمال، مشدداً على أن مغلقي الحقول النفطية هم المسؤولون عن تفاقم أزمة الكهرباء.

وأوضح صنع الله أن إغلاق الموانئ في خليج سرت سينتج عنه امتلاء خزانات المكثفات في موانئ التصدير خلال أيام، الأمر الذي من شأنه أن يوقف إنتاج الغاز المصاحب للمكثفات الذي يغذي محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي.

ولفت إلى مشكلة أخرى تواجه المؤسسة، وتتمثل في صعوبات زيادة كميات الديزل المستوردة لتزويد محطات الكهرباء بسبب استنزاف الميزانية المعتمدة للمحروقات خلال الفترة الماضية بسبب وقف التصدير.

وناشد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط كافة المسؤولين المعنيين بما يتعرض له المواطن اليوم من أزمات، التحلي بالروح الوطنية والشعور بمعاناة المواطن العادي، وأثر هذه الإغلاقات على حياته اليومية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • جاع صنع الله بدأ يعوي عواء كلب مربوط وجائع قديما قالوا جوع كلبك يتبعك فهل سيتبع صنع الله رؤساء قبائل الشرق الذين جوعوا صنع الله حتي اصبح يعوي امام خلق الله

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  • لا تكذب يا صنع الشيطان أن إغلاق النفط كان سببا فى طرح الاحمال فخلال الأعوام الماضية النفط لم يقفل وجماعة الإخوان يقومون بطرح الاحمال لساعات طويلة لتعذيب الليبين وحتى تنتعش شركاتهم التى تستورد فى المولدات ويزيد من دخلهم ( نفس مسلسل العراق ) عشرات المليارات تهدر ولا تحسن يذكر لقطاع الكهرباء فالعملية ممنهجة خارجيا والمنفذ داخليا عميلا خائنا وهذا الأمر ببساطة وبلاش لف ودوران صنع الشيطان الكذاب البلعوط ؟

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  • منذ أمتي هالخرفان تهمهم مصلحة الشعب؟ هو يقصد معاناته هو فالراجل مكسد قاعد يدق في الحنك لاشغل ولامشغله…هالخروف في الأول بدأ بإشاعة المليشيات الروسية في الحقول النفطية ولما ثبت أنها كذبة بدأ بإشاعة نترات الأمونيوم بعد إنفجار بيروت ولكن شركة راس لانوف ردت بحزم وأخرسته… والأن يتغاضى عن الفساد اللي حاصل في العاصمة وسرقة النفط من مصفاة الزاوية ويلقي باللوم في موضوع الكهرباء علي إغلاق الموانئ النفطية طبعا حتي يؤجج الرأي العام علي الجيش والقبائل التي تحمي الحقول… يقول أن المؤسسة بعيدة عن التجاذبات السياسية وفي نفس الوقت طيران المؤسسة يستخدم في نقل جرحى المليشيات الي تركيا… باختصار هذا خروف كذاب ملاعطي متورط في اللي يحصل في طرابلس والاحتلال التركي للغرب الليبي…هذا المخلوق مكانه السجن بتهمة الخيانة والتفريط في مقدرات الدولة.

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