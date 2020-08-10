صنع الله: مغلقو النفط مسؤولون عن طرح الأحمال

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أن إغلاق الموانئ في خليج سرت هو السبب الرئيسي في زيادة طرح الأحمال، مشدداً على أن مغلقي الحقول النفطية هم المسؤولون عن تفاقم أزمة الكهرباء.

وأوضح صنع الله أن إغلاق الموانئ في خليج سرت سينتج عنه امتلاء خزانات المكثفات في موانئ التصدير خلال أيام، الأمر الذي من شأنه أن يوقف إنتاج الغاز المصاحب للمكثفات الذي يغذي محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي.

ولفت إلى مشكلة أخرى تواجه المؤسسة، وتتمثل في صعوبات زيادة كميات الديزل المستوردة لتزويد محطات الكهرباء بسبب استنزاف الميزانية المعتمدة للمحروقات خلال الفترة الماضية بسبب وقف التصدير.

وناشد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط كافة المسؤولين المعنيين بما يتعرض له المواطن اليوم من أزمات، التحلي بالروح الوطنية والشعور بمعاناة المواطن العادي، وأثر هذه الإغلاقات على حياته اليومية.

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