أنباء عن تسلل “مرتزقة أردوغان” من ليبيا إلى أوروبا

غادرت مجموعة مرتزقة من حاملي الجنسية التركية الأراضي الليبية نحو السواحل الأوروبية حيث صعدوا قارباً أقلهم من مدينة زوارة إلى هناك.

وأشارت مصادر للحدث إلى أن 20 مرتزقاً أتى بهم النظام التركي للقتال مع حكومة الوفاق غادروا ليبيا ليلة البارحة على متن أحد قوارب الهجرة غير القانونية بعد أن فروا من أحد المعسكرات بمدينة صبراتة.

وذكرت المصادر كذلك أن كل فرد قام بدفع مبلغ 1500 دولار إلى مهربي البشر مقابل تهريبهم من صبراتة وتوفير قارب الهجرة لهم.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أكد في أحدث تقرير له حول ليبيا أن الفصائل الموالية لتركيا في سوريا مستمرة في تجنيد مئات الشباب بهدف نقلهم إلى جبهات القتال في ليبيا لمواجهة الجيش الوطني.

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