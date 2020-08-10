التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال زيارته للقاهرة السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وأكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحى المريمى في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إنه جرى خلال اللقاء مناقشة مبادرة رئيس البرلمان لحل الأزمة الليبية والتي تتضمن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي في ليبيا ليتكون من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي يكون له نائبين.

وأوضح المريمي أنه جرى خلال اللقاء مناقشة الاعتداء التركي على ليبيا ودعمها للجماعات الإرهابية حيث تسبب في تعميق أزمات البلاد كما جرى مناقشة وقف إطلاق النار في ليبيا على أن لا تتجاوز أطراف الصراع الخط الأحمر “سرت الجفر” إلى جانب التأكيد على ضرورة التوصل لحل سلمي للأزمة الليبية على ضوء مبادرة صالح.