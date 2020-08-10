باشاغا: «الوفاق» أمام مرحلة صعبة.. ويجب محاربة الفساد ووضع قواعد سليمة للدولة الديمقراطية

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، أن الحكومة أمام «مرحلة صعبة لم تنتهي بعد»، مشيرا إلى أهمية «محاربة الفساد ووضع قواعد سليمة للدولة الديمقراطية»، واستعداد الوزارة للتعاقد مع «شركات التدقيق المالي».

والتقى باشاغا عدد من الوكلاء ورؤساء الهيئات والإدارات والمصالح الأمنية ومدراء الإدارات العامة والإدارات والمكاتب ومدراء الأمن بالمديريات اليوم بفندق كورونثيا بطرابلس، وشدد خلال اللقاء على ضرورة «محاربة الفساد ووضع قواعد سليمة للدولة الديمقراطية»

مكافحة غسيل الأموال والجريمة المنظمة

وأضاف أن الوزارة «ستعمل مع حكومة الوفاق الوطني للوصول إلى إدارات وأجهزة ومصالح وأقسام نزيهة داخل الوزارة»، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومصرف ليبيا المركزي حول غسيل الأموال والجريمة المنظمة.

وكشف أنه سيصدر قرارات بـ«إيقاف كافة الإجراءات المالية والإدارية لأي مديرية أمن أو أجهزة أمنية غير منصاعة لأوامر وزارة الداخلية مع ضرورة الإلتزام باللوائح والقوانين المعمول بها داخل الوزارة».

أزمة الكهرباء

كما طالب مدراء الأمن بالمناطق بـ«تحمل مسؤولياتهم وبسط الأمن والأمان داخل العاصمة طرابلس وضبط السيارات معتمة الزجاج والتي لا تحمل لوحات معدنية»، مشددا على كافة منتسبي الوزارة التقيد بالزي الرسمي لأعضاء هيئة الشرطة الصيفي والشتوي.

واعتبر أن أزمة الكهرباء «إدارية»، متابعا: «نحن مقبلين على مرحلة ديمقراطية الأمر الذي يتطلب منا شدة وحزم من كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية».

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