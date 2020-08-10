أكثر من 100 عائلة نازحة في البريقة تستفيد من المساعدات الإنسانية

قدمت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين مساعدات إيوائية للأسر النازحة في مدينة البريقة.

وبلغ عدد المستفيدين من هذه المساعدات 111 عائلة ببلدية البريقة وضواحيها، ووزعت لهم هذه المساعدات بالتعاون مع مكتب الشؤون الاجتماعية البريقة وضواحيها.

وتتمثل هذه المساعدات في أغطية ومواد منزلية وغيرها من المستلزمات، حيث قام فوج كشاف البريقة رفقة فرقة السلام بالمساعدة في توزيعها على مُستحقيها.

وتأتي شحنة المساعدات الأساسية ضمن دور مكتب الشؤون الاجتماعية في مساعدة النازحين والتخفيف عنهم في ظل الظروف التي يمرون بها.

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