النجار: الوضع الوبائي يتفاقم في مدينتي طرابلس ومصراتة

قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، إن الوضع الوبائي في ليبيا في تفاقم مستمر، خاصة في مدينتي طرابلس ومصراتة وكذلك الجنوب.

ولفت النجار في تصريح نشره المركز إلى أن مشغلات الكشف عن فيروس كورونا تم توفيرها أمس، بعد أن شهد المركز اليومين الماضيين تكدسا في العينات المجمعة من مراكز الفرز.

هذا وأضاف النجار أنه لم يتم الوصول بعد إلى تحليل العدد المطلوب من العينات، وأنه من المفترض إجراء عشرة آلاف اختبار في اليوم، إلا أن ليبيا تجري ما يتراوح من ألف إلى ألف وخمسمئة اختبار يوميا، مطالبا بالتركيز على مراكز العزل والعناية الفائقة، وكذلك التوعية المجتمعية وبرنامج التواصل الصحي مع المواطنين.

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