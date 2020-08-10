ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

10 August, 2020

قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي عبد العزيز غنية، الإثنين، إن زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للقاهرة تأتي في إطار البحث عن حل سياسي للأزمة الليبية.

و رأى غنية في تصريحات صحفية أن دخول الولايات المتحدة على خط الأزمة مؤخرا، قد يهدف لتقسيم ليبيا، موضحا أن كل ما يهم واشنطن والدول الغربية هو النفط، ومصرف ليبيا المركزي والأموال الليبية المجمدة في الخارج، وليس الأمور الحياتية للمواطنين.

وأشار غنية إلى أن المقترح الأمريكي بالمنطقة العازلة على خط سرت الجفرة ليس له تفسير إلا تقسيم ليبيا، الأمر الذي يرفضه كل الليبيين، مشددا على أنه يجب على واشنطن أن تنخرط في العملية السياسية دون وضع شروط مسبقة.