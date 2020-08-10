السراج “يُرقّي” مسلحاً من سلك التشكيلات إلى السلك الدبلوماسي

علمت 218 من مصدر مطلع أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقّع، الأحد، قراراً يقضي بتعيين 150 شخصاً للعمل بالسفارات، فيما تضمنت القائمة المدعو جمال البكشي أحد المُنتمين للتشكيلات المسلحة في طرابلس.

وتُفيد المعلومات التي حصلت عليها 218 من ذات المصدر بأن البكشي، الذي كان من بين الأفراد المسؤولين عن حماية وزير المواصلات بحكومة الوفاق، عُيّن مندوباً أمنياً في السفارة الليبية لدى إيران، لينتقل بذلك من سلك “التشكيلات المسلحة” إلى “السلك الدبلوماسي”.

هذه التعيينات بالجملة تأتي في وقت تواجه فيه الجهات المسؤولة في ليبيا انتقادات حادة بسبب ما يصفه كثيرون بـ”الأعداد المُبالغ فيها” لموظفي البعثات الدبلوماسية في الخارج، والتي تثقل ميزانياتها كاهل خزينة الدولة المُهترئة.

ويفتح ورود اسم البكشي باباً آخر للانتقادات التي تُلاحق كفاءة وأسس اختيار موظفي البعثات الدبلوماسية ومُمثلي ليبيا وراسمي صورتها الأولى أمام العالم.

وجاء قرار التعيين الذي لم تتأكد 218 من صحته حتى اللحظة، بعد يومين فقط من اجتماع السراج مع مسؤولين من حكومته في اتجاه محاربة الفساد من دون أن يكون هنالك أي مشروع عملي لمواجهته.

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