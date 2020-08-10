ليبيا الان

السراج “يُرقّي” مسلحاً من سلك التشكيلات إلى السلك الدبلوماسي

تم النشر منذُ 5 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

علمت 218 من مصدر مطلع أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقّع، الأحد، قراراً يقضي بتعيين 150 شخصاً للعمل بالسفارات، فيما تضمنت القائمة المدعو جمال البكشي أحد المُنتمين للتشكيلات المسلحة في طرابلس.

وتُفيد المعلومات التي حصلت عليها 218 من ذات المصدر بأن البكشي، الذي كان من بين الأفراد المسؤولين عن حماية وزير المواصلات بحكومة الوفاق، عُيّن مندوباً أمنياً في السفارة الليبية لدى إيران، لينتقل بذلك من سلك “التشكيلات المسلحة” إلى “السلك الدبلوماسي”.

هذه التعيينات بالجملة تأتي في وقت تواجه فيه الجهات المسؤولة في ليبيا انتقادات حادة بسبب ما يصفه كثيرون بـ”الأعداد المُبالغ فيها” لموظفي البعثات الدبلوماسية في الخارج، والتي تثقل ميزانياتها كاهل خزينة الدولة المُهترئة.

ويفتح ورود اسم البكشي باباً آخر للانتقادات التي تُلاحق كفاءة وأسس اختيار موظفي البعثات الدبلوماسية ومُمثلي ليبيا وراسمي صورتها الأولى أمام العالم.

وجاء قرار التعيين الذي لم تتأكد 218 من صحته حتى اللحظة، بعد يومين فقط من اجتماع السراج مع مسؤولين من حكومته في اتجاه محاربة الفساد من دون أن يكون هنالك أي مشروع عملي لمواجهته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • سلوكيات فاسد السراج كلها ضاربة السلك الدبلوم اسى وسلك دبلوم اردوغان الذى زور شهادة جامعية ليترشح بها فى الانتخابات والمضحك فى ليبيا انه كان يقدم المدرسون المصريين شهادة خبرة مضروبة لحسابها لعدم تمكنهم من استخراجها من عملهم وقدم احد المدرسين شهادة سليمة فرفضوها لانها مخالفة للشهادت المقدمة العديدة وطلبوا منه شهادة مضروبة مثلها !!!

    رد

  • هو المفروض الحمار السراج حط البكشي هذا سفير وسفير شوية عليه راجل عبقري زي هذا وبحر العلم الزاخر والمفهومية ، وحامل مؤهلات علمية في السياسة والآداب ويعطي صورة ووجه مشرف للبلد، وكما قال الشاعر
    نعيب زماننا والعيب فينا ومالزماننا عيب سوانا
    ونهجوا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا
    اعطي من لايملك الي من لايستحق

    رد