وسط تذمر المواطنين.. كهرباء الحكومة الليبية: ارتفاع الغاز المتكاثف يسبب في عجز كبير بالطاقة

أخبار ليبيا24

يشهد الشرق الليبي هذه الأيام انقطاعًا مستمرًا للكهرباء يمتد لساعات طويلة جدًا وسط تذمر من المواطنين، فيما أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة خروج وحدات إضافية بمحطة الزويتينة عن الخدمة ما زاد في تعمق الأزمة.

وأعلنت الهيئة، في بيان، اليوم الإثنين، خروج الوحدات الثانية والخامسة بمحطة الزويتينة والوحدة الثالثة بمحطة كهرباء شمال بنغازي وعمل خمس مراحل منظومة المخطط الدفاعي للشبكة.

وأرجعت الهيئة، أسباب خروج الوحدات إلى ارتفاع نسبة الغاز المتكاثف من المصدر، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على إصلاح ما يمكن إصلاحه للرجوع بالوحدات من جديد على الشبكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، ربيع خليفة، إن قيمة التوليد المفقودة من هذا الخروج يقدر 500 ميغاوات والأحمال التي كانت مطروحة اليوم في حدود 250 ميغاوات.

وأكد، أن العجز حاليا يقدر 750 ميغاوات، وذلك بحسب إفادة إدارة التحكم الشرقية، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على إرجاع الوحدات على الشبكة من جديد.

وفي ظل العجز في توليد الكهرباء من محطتي الزويتينة وشمال بنغازي، لجأت الشركة العامة للكهرباء، إلى عملية طرح أحمال كانت فيما سبق تمتد إلى 5 ساعات، إلا أن خروج الوحدات الأخيرة عن الخدمة، تسبب في إطفاء شبه تام على معظم المدن والمناطق في شرق ليبيا.

وخلقت هذه الأزمة، المستمرة منذ أيام ردود أفعال غاضبة، وساخرة ولاذعة في بعض الأحيان، تجاه أداء الحكومة الليبية والهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، حيال هذه الأزمة.

ونشطت خلال الأيام الماضية على منصات التواصل الاجتماعي، عبارات شجب وتنديد، بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهرباء بجميع المناطق والمدن.

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