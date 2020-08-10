تسجيل 12 حالة مصابة بفيروس كورونا في مدينة أجدابيا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا في مدينة أجدابيا، عن تسجيل 12 حالة موجبة مؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب مكتب الإعلام باللجنة الطبية في بيانه اليوم الإثنين، فإن فرق الرصد والتقصي تقوم بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمخالطين للتأكد من عدم إصابتهم.

وشدد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض أجدابيا حافظ ارحيم محمد، على خطورة الوضع، مؤكدا أن دخول المدينة في مرحلة السريان المحلي أو المجتمعي، واختفاء الظاهرة العنقودية الأمر الذي يجعل من الصعب على فرق الرصد والتقصي تتبع جميع الحالات، مع ظهور عدة بؤر بالمدينة.

وطالب “ارحيم” من أهالي مدينة أجدابيا اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لقطع سريان المرض والحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم.

كان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن أمس الأحد عن تسجيل 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و10 حالات تماثلت للشفاء، و6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.