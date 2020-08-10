تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في طبرق

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق، اليوم الاثنين، عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلدية من بينها 7 حالات جديدة وحالة واحدة مخالطة.

وقالت اللجنة في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الإصابات الجديدة جرى اكتشافها بعد تحليل 14 عينة، أظهرت نتائج الفحص أن منها 6 عينات سلبية و8 عينات موجبة منها 7 حالات جديدة وحالة واحدة مخالطة.

وأكدت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق أنها سجلت حالة شفاء ليصبح عدد حالات الشفاء حتى الآن 9 حالات شفاء، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في طبرق حتى الآن بلغ 74 حالة مصابة.

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