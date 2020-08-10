ذكرت تقارير صحافية روسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارا بإنهاء النفوذ التركي في ليبيا وطرد ميلشيات أردوغان بعد تلقيه معلومات تؤكد أن هناك صفقة تركية أمريكية للقيام بعمليات ضد التواجد الروسي في ليبيا
وفي وقت سابق ذكرت قناة سي إن إن أن اتصالات أردوغان المتكررة بترامب جاءت من أجل دفع روسيا للتراجع عن موقفها في الحرب الليبية، حيث تقف موسكو في معسكر الدول الداعمة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، في مواجهة ميليشيات الوفاق المدعومة من أنقرة.