ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

10 August, 2020

ذكرت تقارير صحافية روسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارا بإنهاء النفوذ التركي في ليبيا وطرد ميلشيات أردوغان بعد تلقيه معلومات تؤكد أن هناك صفقة تركية أمريكية للقيام بعمليات ضد التواجد الروسي في ليبيا

وفي وقت سابق ذكرت قناة سي إن إن أن اتصالات أردوغان المتكررة بترامب جاءت من أجل دفع روسيا للتراجع عن موقفها في الحرب الليبية، حيث تقف موسكو في معسكر الدول الداعمة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، في مواجهة ميليشيات الوفاق المدعومة من أنقرة.