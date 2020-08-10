عقوب يدعو للتقيد بتطبيق إجراءات عزل المدن إلى حين حصر الفيروس

دعا وزير الصحة في الحكومة الليبية، وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، سعد عقوب، كافة البلديات واللجان الاستشارية الطبية، إلى الالتزام بالإجراءات، وضرورة عزل المدن، وعدم التنقل إلى المدن المجاورة منعا لانتشار الفيروس، إلا في الحالات الطارئة.

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