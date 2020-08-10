عقيلة يلتقي بنورلاند بالقاهرة ضمن مباحثات جديدة حول ليبيا بالقاهرة

أخبار ليبيا24

أجرى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، في القاهرة، مباحثات جديدة مع مسؤولين مصريين في إطار إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا في إطار إعلان القاهرة وخرجات مؤتمر برلين.

وشملت المباحثات التي أجراها صالح، لقاء مع سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند؛ وذلك لبحث سبل تنفيذ إعلان القاهرة، إضافة إلى المبادرة الأميركية غير المعلنة للحل السياسي في ليبيا.

وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، عبدالحميد الصافي، أن الاجتماع ناقش الخطوات الفعلية المتخذة للمضي قدمًا في العمل بمبادرة المستشار عقيلة صالح التي توجت بإعلان القاهرة، وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين.

وأكد الصافي أنه تم الاتفاق على استمرار وقف إطلاق النار والإبقاء على مدينتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح لحين استئناف الحوار السياسي والعودة لطاولة الحوار.

ووفقًا للصافي؛ فقد بيّن السفير الأمريكي لرئيس مجلس النواب، موقف بلاده من ضرورة وقف القتال في ليبيا وأن لا وجود لحل عسكري للأزمة.

ووفقًا لبعض المصادر الإعلامية؛ فإن عقيلة صالح سيلتقي أيضًا مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، جوناثان كوهين، المبادرة الأميركية للحل السياسي في ليبيا، والتي تتضمن وقف إطلاق النار واستئناف عمليات تصدير النفط، وحل الميليشيات المنتشرة في غرب ليبيا وهيكلة المؤسسات الأمنية.

هذه المبادرة لم تعلن بشكل رسمي كإطار للحل السياسي في ليبيا، مع السعي إلى تضمينها ضمن “إعلان القاهرة” وتوافقها مع اتفاق الصخيرات.

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