إعادة تشغيل 11 وحدة توليد بعدد من المحطات لبناء الشبكة الكهربائية

أعلنت الشبكة العامة للكهرباء إعادة تشغيل 11 وحدة توليد بعدد من المحطات غرب وجنوب البلاد، والبدء في بناء الشبكة التي تعرضت لإطفاء تام على الجناحين الغربي والجنوبي في وقت سابق اليوم الاثنين.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» لقد بدأ المهندسون والفنيون في محطات التوليد والتحويل والجهد المتوسط والتوزيع والتشغيل والتحكم على الفور في إعادة بناء الشبكة الكهربائية.

وأكدت الشركة إعادة تشغيل وحدات التوليد الغازية الرابعة والخامسة والسادسة في محطة الزاوية المزدوجة والوحدة الغازية الرابعة بمحطة جنوب طرابلس، منوهة إلى أن العمل جاري على إعادة تشغيل باقي الوحدات.

كما أكدت الشركة دخول 7 وحدات توليد على الشبكة الكهربائية وهي: الوحدة الثالثة بمحطة أوباري، والوحدات الأولى والثانية والثالثة والخامسة بمحطة الرويس، والوحدة الأولى بمحطة مصراتة والوحدة الغازية الثانية بمحطة الزاوية.

وأضافت أنه يجري العمل بوتيرة سريعة من أجل بناء الشبكة الكهربائية ودخول باقي الوحدات وتغذية المناطق بالتيار الكهربائي.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الشركة العامة للكهرباء، حدوث إطفاء عام في الجناحين الغربي والجنوبي بالشبكة الكهربائية، دون أن تكشف عن الأسباب.

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