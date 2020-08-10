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العباني: 9 أغسطس 1940 حدث خلده التاريخ بمداد من نور

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وصف عضو مجلس النواب د. محمد عامر العباني، يوم التاسع من أغسطس لعام 1940 بأنه من الأيام الفارقة في التاريخ الليبي.

وقال العباني في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الليبي بمنطقة أبورواش المصرية، :”التاسع من أغسطس 1940م، حدث خلده التاريخ بمداد من نور، فهو من الأيام الفارقة في التاريخ الليبي، إنه يوم تأسيس الجيش العربي الليبي، ليلعب دورا بارزا في تحرير ليبيا واستقلالها في 1951/12/24م، وليكون نواة لجيشها حامي حدودها وضامن استقرارها، والذي يعمل حاليا -بعد أن تم تدميره على يد الناتو في 2011م، وإحيائه وإعادة جمع شتاته بقيادة المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر- على محاربة الإرهاب وتطهير المدن والقرى من المليشيات واسترداد معسكراته وقواعده، فحرر بنغازي ودرنة والهلال النفطي والجنوب الليبي، ويرابط غرب سرت والجفرة، والذي اعتبرهما فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خط أحمر”.

وتابع العباني،  “في الوقت الذي نحي فيه مؤسسي الجيش العربي الليبي، نسأل الله أن يشمل برحمته كل من قضى من رجالاته، ونشد على أيدي ضباطه، وضباط صفه، وجنوده الأشاوس، والتحية موصولة لقائده العام المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر، وللرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ولجيش مصر العظيم ولشعبها ومجلس نوابها وحكومتها، مصر التي كانت عبر التاريخ سندا ومددا، وحاميا ومدافعا، وحضنا لكل العرب”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • لقد كان جيشا قويا من جميع الجوانب خانه القذافى وضيعه وحوله من جيش يحمى الوطن ويحمى الدستور إلى كتائب أمنية تحمى نظامه بعد أن طرد معظم الضباط وضباط الصف والجنود الشجعان ولاحظنا أثناء انقلاب ١٩٦٩م أن الجيش لم يدمر المؤسسات ولم يقتل أحد فى ذلك الانقلاب وكان الجيش فى منتهى الضبط والربط والأخلاق والقيم ولم يعتدوا على ممتلكات الشعب ولا على المال الخاص فانظروا بعد اربع عقود من تدمير الجيش ما حصل بعده ؟ ميليشيات إجرامية من صغار السن حازوا السلاح واغتصبوه قهرا وعملوا ما ينده الجبين لسرده ؟ فشتان بين الجيش الليبي الشجاع الامين على الوطن والمواطن والأمين على المال العام وبين ميليشيات إجرامية يفتخر السراج ومن على شاكلته تزكيتها ومحاربة الجيش بحكم لا لعسكرة الدولة وفاته أن الميليشيات هى التى عسكرت الدولة الآن وإلى ما لا نهاية .

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