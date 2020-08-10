“معيتيق” يبحث احتياجات “الزنتان” مع وفد على رأسه عميد البلدية ورئيس المجلس العسكري

ذكرت وسائل إعلام تابعة لحكومة الوفاق، أن نائب فائز السراج، أحمد معيتيق، التقى اليوم الإثنين وفد مدينة الزنتان الذي ضم كل من عميد البلدية “مصطفى الباروني”، رئيس مجلس الزنتان العسكري، رئيس وأعضاء مجلس حكماء وأعيان المدينة.

وأوضحت وسائل إعلام “الوفاق” أن اللقاء ياتي في إطار متابعة “معيتيق” للمناطق والوقوف على احتياجاتها والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

يذكر أن أحمد معيتيق، قام بزيارة مطار معيتيقة الدولي بعد استئناف الرحلات الجوية واستكمال صيانة صالة الركاب بالمطار الذي يعد الرافد الأساسي لرحلات المرتزقة السوريين الذين يرسلهم أردوغان إلى ليبيا.