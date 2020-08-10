اتفاق “أميركي ليبي” على إبقاء سرت والجفرة منزوعتي السلاح

اتفق رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال لقاء جمعهما في القاهرة، اليوم الاثنين، على “استمرار وقف إطلاق النار والإبقاء على مدينتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح لحين استئناف الحوار السياسي والعودة لطاولة الحوار”.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي، في بيان، إن رئيس مجلس النواب والسفير الأميركي في القاهرة، بحثا “الخطوات الفعلية المتخذة للمضي قُدماً في العمل بمبادرة المستشار التي تُوجت بإعلان القاهرة وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين”.

من جهته، بيّن السفير الأميركي موقف بلاده من ضرورة وقف القتال في ليبيا وأن لا وجود لحل عسكري للأزمة.

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