ليبيا الان

اتفاق “أميركي ليبي” على إبقاء سرت والجفرة منزوعتي السلاح

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتفق رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال لقاء جمعهما في القاهرة، اليوم الاثنين، على “استمرار وقف إطلاق النار والإبقاء على مدينتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح لحين استئناف الحوار السياسي والعودة لطاولة الحوار”.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي، في بيان، إن رئيس مجلس النواب والسفير الأميركي في القاهرة، بحثا “الخطوات الفعلية المتخذة للمضي قُدماً في العمل بمبادرة المستشار التي تُوجت بإعلان القاهرة وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين”.

من جهته، بيّن السفير الأميركي موقف بلاده من ضرورة وقف القتال في ليبيا وأن لا وجود لحل عسكري للأزمة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • الليبيين داءما يعيشون مع السلاح – سواء في الافراح او الاحزان او الحرب او السلم –
    والدفاع عن مقدرات الدولة من التخريب والتلاعب والتدخلات الخارجية سواء من دول الخليج او الدول الاخرى – لن يغير شيء –
    وخاصة في تعنت واصرار الدول الأوروبية وبريطانيا ودوّل الخليج / في منع الطاءرات المدنية الليبية في الهبوط او الطيران فوق أجوائهم –
    وإذا كانت المصيبة حددث في لبنان –
    ف ليبيا والشعب الليبي توكد لديهم ما يشغلهم ويشغل مواطنيهم وغير ملزمين بدفع اي مساعدات لاي دولة اخرى .
    اذا كامرالفساد المالي مستشري في حكومة لبنان –
    فالدول الاخرى غير ملزمة بدفع اي فلس لاي دولة اخرى . لغرض المساعدة ومن حق الليبين اقفال منشاءتهم النفطية – واستخدامها فيما ينفع بلادهم في خطة الاصلاح بعد الاضرار التي خلفها حلف الناتو وهجمات حفتر ومصر .

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  • منتهى الغباوة هذا الاخوانى الحقير فى الفهم مجرد بغبغان يردد اكاذيب فارغة ومتناقضة فمن يحمى ثروة النفط هو الجيش الوطنى بقيادة حفتر وبدعم مصرى ومن يطمع فى النفط وظهر امام خريطة يسيل لعابه امامها هو سيد الخرفان يابغبغان اردوغان والذى شفط اموال المصرف المركزى 4 مليار كاش و8 مليار دولار وديعة بلا فوائد لمدة اربع سنوات اى تضيع 4 مليار فوائد عبى الشعب الليبى فالخوان يدعمون الليرة الحقيرة المنهارة ويتركون الدينار ينهار ياحمار يانهارى اتفوووووه عليك غبى جدا فالحمار يتميز عنك بانه له ذيل يهش به الذباي وانت ذليل بلا ذيل وحولك ذباب لانك زبالة

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