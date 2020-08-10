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الأجهزة الأمنية تطبق حظر التجول بسرت

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تعمل الأجهزة الأمنية في مدينة سرت على تطبيق حظر التجول الذي أعلنت عنه اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، ومخالفة كل من يكسر هذا الحظر.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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