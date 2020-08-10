الأجهزة الأمنية تطبق حظر التجول بسرت

تعمل الأجهزة الأمنية في مدينة سرت على تطبيق حظر التجول الذي أعلنت عنه اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، ومخالفة كل من يكسر هذا الحظر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا