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بوابة إفريقيا الإخبارية/ مصراتة |

10 August, 2020

أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا ببلدية مصراتة، دخول حالة جديدة مصابة بالفيروس إلى مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام رقم واحد، وخروج حالة من العزل، ليصبح إجمالي الإصابات داخل الجناح الأول للمركز 7 حالات.

وأوضحت اللجنة في بيان ،أن حالتين من ال7 تتعالجان في القسم، و5 حالات في العناية، اثنتان منها في وضع حرج، مشيرة إلى انتظار نتائج فحوص 8 عينات قام بسحبها الجناح الثاني للمركز، منها 4 في حالة اشتباه، وأن إجمالي الحالات المصابة داخل الجناح 12 حالة.

كما أكدت عدم استقبال المركز أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد إلى حدود أمس الأحد.