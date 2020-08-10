بعد الإعلان عن الإطفاء التام.. شركة الكهرباء: أعدنا تشغيل 11 وحدة توليد في غرب وجنوب البلاد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، إعادة تشغيل 11 وحدة توليد بعدد من المحطات غرب وجنوب البلاد، والبدء في بناء الشبكة التي تعرضت لإطفاء تام على الجناحين الغربي والجنوبي في وقت سابق اليوم الإثنين.

جاء ذلك خلال بيان نشرته الشركة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، حيث أوضحت أن المهندسين والفنيين في محطات التوليد والتحويل والجهد المتوسط والتوزيع والتشغيل والتحكم بدأو على الفور في إعادة بناء الشبكة الكهربائية.

وأكدت الشركة إعادة تشغيل وحدات التوليد الغازية الرابعة والخامسة والسادسة في محطة الزاوية المزدوجة والوحدة الغازية الرابعة بمحطة جنوب طرابلس، منوهة إلى أن العمل جاري على إعادة تشغيل باقي الوحدات.

وأوضحت الشركة دخول 7 وحدات توليد على الشبكة الكهربائية وهي: الوحدة الثالثة بمحطة أوباري، والوحدات الأولى والثانية والثالثة والخامسة بمحطة الرويس، والوحدة الأولى بمحطة مصراتة والوحدة الغازية الثانية بمحطة الزاوية.

وأضافت أنه يجري العمل بوتيرة سريعة من أجل بناء الشبكة الكهربائية ودخول باقي الوحدات وتغذية المناطق بالتيار الكهربائي.

كانت الشركة العامة للكهرباء بالعاصمة طرابلس، قد أكدت اليوم الإثنين أيضا، حدوث إطفاء عام في المنطقتين الغربية والجنوبية.

وذكرت ذلك اللجنة الإعلامية بالشركة، في بيان مقتضب لها، دون ذكر المزيد من التفاصيل، حول طبيعة العطل أو السبب الذي أدى إلى وقوع الإطفاء العام.

وكانت الشركة قد أعلنت أمس الأحد، تواصل أعمال صيانة خط الجنوب الهضبة رقم 1و2 جهد 220 ك. ف من قبل دائرة صيانة خطوط الجهد الفائق طرابلس.

وأوضحت أن أعمال الصيانة، شملت فك البرج رقم ” 8 ” الذي تعرض للسقوط بجنوب العاصمة طرابلس، كما تم البدء في عملية صيانة خط الشرق / التبه والشرق / أبوعرقوب جهد 220 ك. ف.

وأشارت إلى أن ذلك تم بالتنسيق والتعاون مع دوائر التوزيع التابعة لمنطقة عين زارة لفصل وإنزال أسلاك الجهد المنخفض التي تمر تحت مسارات خطوط الجهد الفائق 220 ك.ف.