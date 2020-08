الأيتام يدفعون الثمن.. الجمعيات الخيرية تعاني انخفاض التبرعات

قالت مديرة مؤسسة ليبيا الخيرية لكفالة اليتيم في بنغازي، غالية الشلماني، اليوم الاثنين، أن الأوضاع الناجمة عن المعارك في ليبيا وتبعاتها بالإضافة إلى جائحة كورونا تسببت في انخفاض التبرعات التي كانت تتلقاها المؤسسة، بنسبة 10%.

وأوضحت الشلماني في تصريحات صحفية، إن مؤسستها قائمة بشكل كبير على التبرعات، بالشكل الذي يتيح رعاية وكفالة أكثر من 600 طفل من اليتامى تحت سن 14 عاماً، مؤكدة أنه في حال تجددت المعارك ستؤثر على أعمال وأرزاق المواطنين، فضلاً عن زيادة نسبة الأطفال اليتامى نتيجة المواجهات العسكرية».

وأشارت الشلماني إلى أنه لا تزال هناك صعوبة في توفير الجرعات الكيماوية للأطفال المرضى خصوصاً مع ارتفاع سعر العلاج أو عدم توفره في ليبيا بعد إغلاق الحدود مع مصر وتونس وبعض الدول التي يتم الذهاب إليها للعلاج.

وعن الشريحة الأعلى في التبرع، قالت الشلماني إن الجميع يتبرع، لكن فئة الشباب هي الأكثر تبرعاً مقارنةً برجال الأعمال والأعيان، لافتة إلى أن التبرعات لا تقتصر على الأموال فقط، بل إنها تتضمن الدواء والملابس والمواد الغذائية.

في السياق ذاته، تحدثت هدى الككلي رئيسة «دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين» بطرابلس، عن الدور الذي تلعبه الدار في رعاية الأيتام خصوصاً بعد توقف المعارك، مؤكدة أن هناك أزمة حقيقية جراء تراجع تبرعات أهل الخير خصوصاً مع تأخر ميزانية الدولة لما يزيد على ثلاثة أشهر أحياناً.

وتحدث مقرر لجنة الأوقاف في مجلس النواب، محمد الفرجاني، في تصريحات صحفية، عن انخفاض ما يدفعه البعض من رجال الأعمال وكبار التجار والمصنعين من صدقات وزكاة لصناديق البلديات الليبية، موضحا أن كل بلدية توزع في دائرتها على عدد من الأسر الفقيرة والأرامل والمطلقات معونات مالية مما كان يتم التبرع به لصناديق البلديات، مشيرا إلى أن السبب في ذلك لا يعود للمعارك بالدرجة الأولى بقدر ما يعود للقرارات التي اتخذتها الدول من إغلاق الموانئ أمام البضائع التي يتم استيرادها بسبب جائحة (كورونا)، مما تسبب في تراجع أرباح المستوردين».

ورأى رئيس مجلس إدارة مؤسسة «مبادر الريادية» الطاهر النغنوغي، الذي تنشط مؤسسته في خدمات الرعاية الطبية في الجنوب، أن الخير موجود ولكن الفساد يستنزفه، لافتا إلى أن هناك إقبال واضح من الشباب على التطوع بالعمل الخيري والمشاركة في حملات التبرع بالدماء، لكن الفساد لا يَحول دون أن تصل هذه التبرعات إلى مستحقها، وبطبيعة الحال تكاثر عدد المحتاجين جراء الحرب وتحديداً النازحين».

وأضاف النغنوغي إلى أن الجنوب رغم ثرائه الطبيعي، فإن كثيراً من مؤسساته أصبحت في الفترة الأخيرة تعيش على تبرعات المنظمات الدولية وأهل الخير، في ظل غياب الدولة وعدم قدرتها على مواجهة الفساد المستشري في أجهزتها ومؤسساتها..

