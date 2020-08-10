مطار مصراته يستقبل الشحنة السادسة من الإمدادات الطبية لمواجهة كورونا

وصلت إلى مطار مصراته طائرة شحن بلجيكية قادمة من مطار بروكسل الدولي، محملة بشحنة من الإمدادات الطبيّة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن الشحنة تتكون من 100,000 kit من مشغلات استخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أن الشحنة تعد السادسة التي تصل إلى ليبيا منذ الأربعاء الماضي، حيث تضمنت الشحنة الأولى 10,000 kit من مشغلات استخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا المستجد، فيما احتوت الشحنة الثانية 40,000 kit من المشغلات وثلاثة أجهزة فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR أما الشحنة الثالثة فقد تضمنت 200,000 kit من المشغلات وجهازي PCR، وفيما يتعلق بالشحنتين الخامسة والسادسة فقد تضمنتا جهاز PCR وكميات من المشغلات.