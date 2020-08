أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الاثنين، البدء في بناء الشبكة الكهربائية ودخول سبع وحدات توليد على الشبكة وهي الثالثة في محطة أوباري والأولى والثانية والثالثة والخامسة في محطة الرويس، والأولى في محطة مصراتة والوحدة الغازية الثانية في محطة الزاوية.

