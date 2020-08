أعلن جهاز النهر الصناعي العظيم، الإثنين، عن انقطاع الكهرباء في الحقول وخروج كامل الآبار ومحطات الضخ عن الخدمة الأمر الذي سيترتب عنه إنقطاع المياه اليوم عن مدن ومناطق الإستهلاك على طول مساري المنظومة.

