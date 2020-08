صنع الله يعلن عن زيادة متوقعه في طرح الأحمال الكهربائية بالمنطقة الشرقية

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إن إغلاق الموانئ النفطية في خليج سرت هو السبب الرئيسي في الزيادة المتوقعة بطرح الأحمال الكهربائية في المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن إغلاق الموانئ سينتج عنه امتلاء خزانات المكثفات في موانئ التصدير خلال أيام، و توقف إنتاج الغاز المصاحب للمكثفات، الذي يغذي محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي.

وأضاف صنع الله في تصريحات صحفية في مقطع مرئي له عبر صفحة المؤسسة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المؤسسة تواجه صعوبات حاليا لزيادة كميات الديزل المستوردة، لتزويد محطات الكهرباء بالطاقة، وذلك بعد استنزاف الميزانية المعتمدة للمحروقات خلال الفترة الماضية من الإغلاق لتعويض نقص إنتاج الغاز، وتعويض انتاج المصافي المحلية.

و أشار صنع الله إلى أن هناك نحو مليون برميل من المكثفات الناتجة عن استخراج النفط في الخزانات، لافتا إلى أن العاملين بالمواقع النفطية لجأوا إلى تخزينها في الأنابيب، وهو أمر غير صحيح لأنها غير جاهزة لذلك فنيا، كما كشف عن فقدان 200 مليون قدم مكعب من الغاز منذ بدء الإقفالات، وحذر من توقف المنشآت التي تعتمد على الغاز مثل محطات الكهرباء ومصانع الأسمدة والإيثانول.

