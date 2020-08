أجلت محكمة الجنايات المصرية، اليوم الإثنين، محاكمة 10 متهمين بينهم متهم حضورى ويدعى محمد رجب عبد الواحد حسن، و9 غيابى في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “التخابر مع ليبيا” لجلسة 24 أغسطس لتعذر حضور المتهمين.

و كان النائب العام المصري السابق نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيين الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ؛ لارتكابهم جريمة التخابر لدى تنظيم داعش الإرهابي وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين في ليبيا.

The post الجنايات المصرية تؤجل محاكمة 10 متهمين بينهم 4 ليبيين بتهمه التخابر مع داعش appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24