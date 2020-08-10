الجنايات المصرية تؤجل محاكمة 10 متهمين بينهم 4 ليبيين بتهمه التخابر مع داعش

أجلت محكمة الجنايات المصرية، اليوم الإثنين، محاكمة 10 متهمين بينهم متهم حضورى ويدعى محمد رجب عبد الواحد حسن، و9 غيابى في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “التخابر مع ليبيا” لجلسة 24 أغسطس لتعذر حضور المتهمين.

و كان النائب العام المصري السابق نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيين الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ؛ لارتكابهم جريمة التخابر لدى تنظيم داعش الإرهابي وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين في ليبيا.

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