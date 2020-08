في القاهرة.. المريمي: صالح يبحث مع السفير الأمريكي مبادرته لحل الأزمة

خاص ليبيا24

التقى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الإثنين، خلال زيارته للقاهرة السفير

الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحى المريمى، في تصريح خاص لـ

” ليبيا 24″ إنه جرى خلال اللقاء مناقشة مبادرة رئيس البرلمان لحل

الأزمة والتي تتضمن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي في ليبيا ليتكون من رئيس ونائبين

ورئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي يكون له نائبين.

وبين المريمي أنه جرى خلال اللقاء مناقشة الاعتداء التركي على ليبيا ودعمها

للجماعات الإرهابية حيث تسبب في تعميق أزمات البلاد كما جرى مناقشة وقف إطلاق

النار في ليبيا على أن لا تتجاوز أطراف الصراع الخط الأحمر “سرت الجفر”

إلى جانب التأكيد على ضرورة التوصل لحل سلمي للأزمة الليبية على ضوء مبادرة صالح.

