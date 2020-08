طبرق تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت

اللجنة الاستشارية الطبية بـطبرق، اليوم الاثنين، عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا،

منها 7 حالات جديدة وحالة واحدة مخالطة، بالإضافة إلى وجود 6 عينات سالبة، وذلك بعد

تحليل 14 عينة.

وأوضحت

اللجنة، في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل “فيسبوك”، أنها سجلت حالة شفاء

ليصبح عدد حالات الشفاء حتى الآن 9 حالات، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات في طبرق بلغ

74 حالة مصابة.

