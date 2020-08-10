عاجل ليبيا الان

طبرق تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت
اللجنة الاستشارية الطبية بـطبرق، اليوم الاثنين، عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا،
منها 7 حالات جديدة وحالة واحدة مخالطة، بالإضافة إلى وجود 6 عينات سالبة، وذلك بعد
تحليل 14 عينة.

وأوضحت
اللجنة، في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل “فيسبوك”، أنها سجلت حالة شفاء
ليصبح عدد حالات الشفاء حتى الآن 9 حالات، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات في طبرق بلغ
74 حالة مصابة.

The post طبرق تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك