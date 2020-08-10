وزارة العمل المفوضة تدعو موظفيها ومراجعيها إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية

دعت وزارة العمل والتأهيل المفوضة كافة موظفيها في ديوان الوزارة والجهات التابعة لها إلى التقيد بما ورد في قرار المجلس الرئاسي من حيث الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي بين الموظفين أثناء وجودهم بمكاتبهم.

وأوضحت الوزارة أن هذه الدعوة تأتي تماشيا مع الإرشادات والتوصيات الصحية الصادرة عن اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة كورونا، وحفاظا على سلامة الموظفين.

كما نبهت وزارة العمل كافة الجهات التابعة لها إلى أن تكون المراجعة من خلال المندوبين فقط، مع ضرورة التزامهم بالتعليمات الاحترازية والوقائية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا