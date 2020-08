اعظومة” لـ “ليبيا 24”: المؤقتة اهتمت ببناء الجدران وأهملت الإنسان

خاص ليبيا 24/ حنان منير

أكد عميد بلديه تاورغاء، عبد المولى اعظومه، الإثنين، أن المدينة تعاني من

شح الدعم، مطالبا الحكومة المؤقتة بتخصيص الميزانية للوفاء بالالتزامات الخدمية.

وأفاد اعظومه، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″، الخميس، بأن المؤقتة

تهتم ببناء الجدران وتهمل الإنسان مؤكدا ان أهالي تاورغاء مازالوا يسكنون المخيمات

البالغ عددها أكثر من 13 مخيم في كافة ربوع الوطن والتي يقطن بها اكثر من 3000

أسرة تحت صفيح متهالك”، مضيفا ” ناهيك عن ما يعانى منه بعض المرضى

والأسر ذات الدخل المحدود وفاقدي العائل”

وأدان اعظومة، قبض المليشيات بمصراتة التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة،

على المواطنين وحبسهم بسجون مصراته التي تقبض عليهم بالهوية دون وجه حق لأنه فقط

تاورغى ودون محاكمة ولا حقوق له مع تعرضه للتعذيب بشتى أنواعه من حرق وصعق

بالكهرباء وإطلاق الكلاب عليه والضرب المبرح حتى الموت”

وتساءل اعظومة أين حقوق الإنسان والحكومة المؤقتة من كل هذه الانتهاكات

لأهالي تاورغاء

وأضاف اعظومه، في معرض حديثه لنا، “انه عاد إلى تاورغاء قرابة 1000

أسرة من مجموع أكثر من 8000 أسرة لم تقدم لهم البلدية شيء يذكر نتيجة لعدم دعم

البلدية بميزانية تمكنها من القيام ببعض الأعمال وتقديم بعض الدعم لهم لمساعدتهم

على الاستقرار وتشجيع باقي الأسر على العودة”.

ودعا اعظومه، أهالي تاورغاء لضرورة العودة الطوعية للمدينة معتمدين على الله أولا وعلى قدراتهم وذلك للمساهمة في إعمار المدينة وانتعاش الحياة فيه.

