تسجيل حالة وفاة وشفاء 6 مصابين من «كورونا» بمستشفى الهواري في بنغازي

أعلنت مستشفى الهواري العام في مدينة بنغازي، اليوم الاثنين، عن تسجيل حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، وشفاء 6 حالات أخرى من الإصابة، بحسب ما نشرته المستشفى عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقال مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري، هاني العريبي إن حالة الوفاة هي الثالثة المسجلة داخل المستشفى، وهي لامرأة تبلغ من العمر 74 عاما من منطقة قمينس كانت مصابة بالفيروس وتخضع للعلاج بغرفة العناية الفائقة.

وأضاف العريبي أن حالات الشفاء من بينها رجلين وثلاث سيدات من مدينة بنغازي وسيدة من مدينة طبرق، مؤكدا تلقيهم الخدمات الطبية والاحترازية طيلة تواجدهم بالمستشفى من الفترة الماضية.

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