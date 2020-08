شركة الكهرباء: إعادة تشغيل عددا من الوحدات بمحطتي الزاوية وجنوب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الاثنين، إعادة

تشغيل وحدات التوليد الغازية الرابعة والخامسة والسادسة في محطة الزاوية المزدوجة

والوحدة الغازية الرابعة بمحطة جنوب طرابلس.

وأوضحت الشركة، أنه جاري العمل على إعادة تشغيل

باقي الوحدات، وأصافت أن إعادة تشغيل الوحدات تمت نتيجة جهود المهندسين والفنيين

المتواجدين في محطات التوليد والتحويل والجهد المتوسط والتوزيع والتشغيل والتحكم.

