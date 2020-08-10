مصادر: الجيش الليبي يستهدف قاربا لـ”المرتزقة السوريين” أمام راس لانوف

استهدف الجيش الوطني الليبي قاربا بعد خرقه منطقة الحظر البحرية الليبية ليلة الأحد وعدم استجابته للتحذيرات الموجهة إليه.

وقالت مصادر إن القارب كان يحمل على متنه 20 فردا من المرتزقة السوريين التابعين لفائز السراج، عقب دخوله منطقة الحظر وعدم استجابته لنداءات التحذير، ليتم استهدافه بواسطة بطاريات الدفاع الساحلي التابع للجيش الوطني الليبي.

وأوضحت المصادر أن القارب تم إعطابه، وتبع ذلك عملية بحث وإنقاذ لمن كانوا على متن القارب، والذين فروا بعد قصفه، مؤكدة أن الأمواج رمت بحطام القارب قرب سواحل مدينة رأس لانوف.

وفي المقابل، قالت مصادر حكومة الوفاق إن “المرتزقة السوريين فروا باتجاه شرق البلاد على متن قارب قاموا بسرقته”، لافتة إلى أنه تم تسجيلهم كمطلوبين.

جدير بالذكر أن الجيش الوطني الليبي حذر السفن والطائرات من مغبة الاقتراب من الحدود الليبية دون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة.