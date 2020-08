طالبت

السفارة الأمريكية لدى ليبيا، مواطنيها بعدم السفر إليها، بعدما قامت وزارة

الخارجية الأمريكية برفع إرشادات السفر إلى ليبيا للمستوى الرابع.

وأوضحت

السفارة، أن إرشادات منع السفر تأتي بسبب انتشار فيروس كورونا، وتفشي الجريمة والإرهاب

والاضطرابات المدنية والاختطاف والنزاع المسلح.

