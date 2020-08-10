أعلنت الشركة العامة للكهرباء إعادة تشغيل وحدات التوليد الغازية الرابعة والخامسة والسادسة في محطة الزاوية المزدوجة والوحدة الغازية الرابعة بمحطة جنوب طرابلس، مؤكدة أن العمل يجري على إعادة تشغيل باقي الوحدات.

كما أكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” البدء في بناء الشبكة الكهربائية ودخول سبع وحدات توليد على الشبكة الكهربائية وهي الثالثة في محطة اوباري الأولى والثانية والثالثة والخامسة في محطة الرويس والاولى في محطة مصراتة والوحدة الغازية الثانية في محطة الزاوية موضحة أن العمل جاري بوتيرة سريعة من أجل بناء الشبكة الكهربائية ودخول باقي الوحدات وتغذية المناطق بالتيار الكهربائي.

وأعلنت الشركة أعلنت اليوم الاثنين حدوث إطفاء عام في الجناحين الغربي والجنوبي.

وأعلن جهاز النهر الصناعي خروج كامل الآبار ومحطات الضخ عن الخدمة جراء انقطاع الكهرباء عن الحقول.

وأكد جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة أن انقطاع الكهرباء عن الحقول أدى لخروج كامل الآبار ومحطات الضخ عن الخدمة، الأمر الذي سيترتب عنه انقطاع المياه اليوم عن مدن ومناطق الإستهلاك على طول مساري المنظومة .