‎صحة الوفاق: وصول شحنة جديدة من مشغلات استخلاص الحمض النووي لكورونا

أعلنت ‎وزارة

الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الاثنين، وصول طائرة شحن بلجيكية قادمة

من مطار بروكسل الدولي، تحمل شحنة من الإمدادات الطبيّة المتعلقة بالتأهب

والاستجابة لفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن الشحنة التي وصلت قبل قليل

إلى مطار مصراته الدولي تتكون من 100,000 kit من

مشغلات استخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة أن هذه الشحنة تعد السادسة التي

تصل إلى ليبيا منذ الأربعاء الماضي، حيث تضمنت الشحنات السابقة مشغلات لاستخلاص

الحمض النووي لفيروس كورونا، وأجهزة فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR.

