اللجنة الاستشارية بالواحات تدعو إلى إيقاف الدروس الخصوصية

وجهت اللجنة الطبية الاستشارية الفرعية الواحات، نداء للمدرسين والمدرسات ورياض الأطفال وأصحاب مراكز التدريب، الذين يقومون بإعطاء دروس خصوصية للطلبة في بيوتهم بكل مدن الواحات، جالو، أوجلة، اجخرة، دعتهم فيه إلى ضرورة التوقف عن ذلك وعدم مخالفة تعليمات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، مشددة على أن صدور أي معلومات أو بلاغات بذلك ستؤدي إلى تعرضهم للمساءلة القانونية.
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قناة ليبيا
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