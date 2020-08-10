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اللجنة الاستشارية بالواحات تدعو إلى إيقاف الدروس الخصوصية

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

وجهت اللجنة الطبية الاستشارية الفرعية الواحات، نداء للمدرسين والمدرسات ورياض الأطفال وأصحاب مراكز التدريب، الذين يقومون بإعطاء دروس خصوصية للطلبة في بيوتهم بكل مدن الواحات، جالو، أوجلة، اجخرة، دعتهم فيه إلى ضرورة التوقف عن ذلك وعدم مخالفة تعليمات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، مشددة على أن صدور أي معلومات أو بلاغات بذلك ستؤدي إلى تعرضهم للمساءلة القانونية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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