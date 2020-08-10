“اللجنة الاستشارية طبرق”: تسجيل 8 حالات إصابة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق، عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، منها 7 حالات جديدة وحالة واحدة مخالطة، بالإضافة إلى وجود 6 عينات سالبة، وذلك بعد تحليل 14 عينة.

جاء ذلك في بيان نشرته اللجنة على صفحتها بموقع “فيسبوك” اليوم الإثنين، موضحة أنها سجلت حالة شفاء ليصبح عدد حالات الشفاء حتى الآن 9 حالات، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات في طبرق بلغ 74 حالة مصابة.

كان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن أمس الأحد عن تسجيل 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و10 حالات تماثلت للشفاء، و6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.